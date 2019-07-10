«Баскония» претендует на Серхио Родригеса

Ещё один испанский клуб, «Баскония», претендует на подписание контракта с разыгрывающим защитником ЦСКА и сборной Испании Серхио Родригесом, сообщает официальный сайт лиги АВС.
Ранее сообщалось, что на разыгрывающего претендуют «Валенсия» и «Уникаха». Родригес выступает в стане «армейцев» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.
Напомним, что ЦСКА не стал пользоваться возможностью продлить контракт с баскетболистом, поскольку Родригес не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды.
Напомним, ранее московскую команду покинул Нандо де Коло. Француз планировал вернуться в НБА, однако позже стало известно, что он подписал контракт с «Фенербахче».
- 10 июля 2019
-
18:04
-
15:23
-
14:36
-
13:08
-
11:13
-
10:53
-
10:02
-
08:38
-
05:13
-
03:55
-
03:24
-
00:24
-
00:07
- 9 июля 2019
-
23:33
-
23:22
-
22:48
-
21:45
-
20:59
-
19:59
-
18:58
-
18:15
-
17:34
-
16:15
-
14:11
-
13:00
-
12:13
-
11:47
-
11:11
-
09:13
-
08:29
-
07:10
-
04:41
-
00:21
- 8 июля 2019
-
22:49
-
21:17