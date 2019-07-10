«Баскония» претендует на Серхио Родригеса

Ещё один испанский клуб, «Баскония», претендует на подписание контракта с разыгрывающим защитником ЦСКА и сборной Испании Серхио Родригесом, сообщает официальный сайт лиги АВС.



Ранее сообщалось, что на разыгрывающего претендуют «Валенсия» и «Уникаха». Родригес выступает в стане «армейцев» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.



Напомним, что ЦСКА не стал пользоваться возможностью продлить контракт с баскетболистом, поскольку Родригес не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды.



Напомним, ранее московскую команду покинул Нандо де Коло. Француз планировал вернуться в НБА, однако позже стало известно, что он подписал контракт с «Фенербахче».