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«Баскония» претендует на Серхио Родригеса

«Баскония» претендует на Серхио Родригеса
Баскетбол / Евролига 0

Ещё один испанский клуб, «Баскония», претендует на подписание контракта с разыгрывающим защитником ЦСКА и сборной Испании Серхио Родригесом, сообщает официальный сайт лиги АВС.

Ранее сообщалось, что на разыгрывающего претендуют «Валенсия» и «Уникаха». Родригес выступает в стане «армейцев» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.

Напомним, что ЦСКА не стал пользоваться возможностью продлить контракт с баскетболистом, поскольку Родригес не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды.

Напомним, ранее московскую команду покинул Нандо де Коло. Француз планировал вернуться в НБА, однако позже стало известно, что он подписал контракт с «Фенербахче».

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