«Фенербахче» объявил о подписании контракта с Вестерманном
Пресс-служба «Фенербахче» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Лео Вестерманном. Минувший сезон французский игрок провёл в «Жальгирисе», набирая в среднем 6,8 очка, отдавая 3,1 результативной передачи и совершая 2,1 подбора за 17 минут игрового времени.
Российским болельщикам Лео Вестерманн знаком по выступлению за московский ЦСКА в сезоне-2017/18.
Ранее сообщалось, что условия договора с Вестерманном должны быть согласованы к середине июля. Ранее «Фенербахче» сообщил о подписания контракта с другим бывшим защитником ЦСКА, французом Нандо де Коло. Соглашение с де Коло рассчитано до конца сезона-2021/22.
В минувшем сезоне «Фенербахче» дошёл до полуфинала Евролиги, где уступил турецкому «Анадолу Эфес».
«Фенербахче» подпишет двухлетний контракт с экс-игроком ЦСКА Вестерманном
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