Тайсон Чендлер согласовал однолетний контракт с «Хьюстон Рокетс»

Руководство «Хьюстон Рокетс» согласовало однолетний контракт с центровым Тайсоном Чендлером, сообщает на своей странице в «Твиттере» Марк Стайн со ссылкой на агента баскетболиста.

Чендлер минувший сезон начинал в составе «Финикс Санз», но позже был выменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». В калифорнийской команде 36-летний баскетболист принял участие в 48 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 3,1 очка и собирая 5,6 подбора за 16,4 минуты в среднем.

Следующий сезон станет для Чендлера станет девятнадцатым в НБА. За это время он также успел поиграть за «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Шарлотт Хорнетс», «Даллас Маверикс» и «Нью-Йорк Никс». С «Далласом» ему удалось стать чемпионом НБА.

Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 1134 встречах, набирая в них 8,4 очка и собирая 9,2 подбора.