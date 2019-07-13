«Хьюстон», «Лейкерс» и ещё три команды претендуют на Игуодалу
Защитник «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала, который стал игроком команды из Теннесси лишь две недели назад в результате обмена из «Голден Стэйт Уорриорз», может вновь сменить команду. В услугах 35-летнего ветерана лиги заинтересованы в «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.
Игуодала выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2014 года и за это время завоевал с командой три чемпионских титула. При этом в 2015 году он признавался MVP финала плей-офф НБА.
В минувшем регулярном чемпионате Игуодала принял участие в 68 встречах, набирая в них 5,7 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,2 передачи в среднем.
- 13 июля 2019
-
00:59
- 12 июля 2019
-
23:52
-
22:18
-
21:24
-
20:29
-
18:16
-
18:06
-
17:13
-
14:54
-
13:28
-
12:03
-
11:49
-
10:58
-
10:50
-
09:53
-
08:34
-
05:25
-
00:34
- 11 июля 2019
-
23:59
-
22:15
-
22:08
-
20:34
-
19:55
-
18:52
-
17:43
-
15:28
-
13:54
-
13:24
-
10:54
-
10:29
-
09:18
-
05:09
-
00:45
- 10 июля 2019
-
23:59
-
22:43
Партнерский контент