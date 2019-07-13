«Хьюстон», «Лейкерс» и ещё три команды претендуют на Игуодалу

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала, который стал игроком команды из Теннесси лишь две недели назад в результате обмена из «Голден Стэйт Уорриорз», может вновь сменить команду. В услугах 35-летнего ветерана лиги заинтересованы в «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Игуодала выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2014 года и за это время завоевал с командой три чемпионских титула. При этом в 2015 году он признавался MVP финала плей-офф НБА.

В минувшем регулярном чемпионате Игуодала принял участие в 68 встречах, набирая в них 5,7 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,2 передачи в среднем.