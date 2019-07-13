УНИКС подписал контракт с Алексом Тайсом

Казанский УНИКС заключил контракт с американским тяжёлым форвардом Алексом Тайсом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение было заключено по схеме 1+1.



31-летний баскетболист выступает в Европе с 2011 года, большую часть профессиональной карьеры он провёл в израильских клубах. Тайс защищал также цвета «Галатасарая» и «Анадолу Эфес».



С 2017 года он неизменно выступает в составе «Маккаби» из Тель-Авива. В минувшем сезоне Евролиги принял участие в 30 матчах, набирая в них 10,0 очка, собирая 4,1 подбора и совершая 1,1 блок-шота в среднем. За годы карьеры в Европе игрок провёл в Евролиге 176 встреч (32 — в старте), набирая в них 10,5 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,2 блок-шота в среднем.