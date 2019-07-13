УНИКС подписал контракт с Алексом Тайсом
Казанский УНИКС заключил контракт с американским тяжёлым форвардом Алексом Тайсом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение было заключено по схеме 1+1.
31-летний баскетболист выступает в Европе с 2011 года, большую часть профессиональной карьеры он провёл в израильских клубах. Тайс защищал также цвета «Галатасарая» и «Анадолу Эфес».
С 2017 года он неизменно выступает в составе «Маккаби» из Тель-Авива. В минувшем сезоне Евролиги принял участие в 30 матчах, набирая в них 10,0 очка, собирая 4,1 подбора и совершая 1,1 блок-шота в среднем. За годы карьеры в Европе игрок провёл в Евролиге 176 встреч (32 — в старте), набирая в них 10,5 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 1,2 блок-шота в среднем.
- 13 июля 2019
-
11:00
-
09:24
-
05:54
-
05:07
-
04:38
-
00:59
- 12 июля 2019
-
23:52
-
22:18
-
21:24
-
20:29
-
18:16
-
18:06
-
17:13
-
14:54
-
13:28
-
12:03
-
11:49
-
10:58
-
10:50
-
09:53
-
08:34
-
05:25
-
00:34
- 11 июля 2019
-
23:59
-
22:15
-
22:08
-
20:34
-
19:55
-
18:52
-
17:43
-
15:28
-
13:54
-
13:24
-
10:54
-
10:29
Партнерский контент