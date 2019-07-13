Рейнольдс покинул «Зенит»

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс покинул команду, сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. Баскетболист продолжит карьеру в другой команде. Джален Рейнольдс провёл за «Зенит» один сезон и стал одним из самых ценных игроков команды. В Еврокубке центровой отыграл 16 матчей (13,8 очка, 8,1 подбора за 25 минут на паркете), а на этапе Топ-16 Джален возглавил рейтинг по общему количеству подборов (53) и стал вторым по их среднему количеству (8,8).



В Единой лиге ВТБ на счету баскетболиста 29 игр, средняя статистика в которых — 16,6 очка, 7,9 подбора и 1,2 передачи. В рейтинге по подборам в этом сезоне Джален Рейнольдс стал вторым и попал в десятку лучших игроков за всю историю Лиги ВТБ. Кроме этого, он стал вторым за все сезоны по показателю средней эффективности (21).



В январе баскетболист стал MVP месяца и был одним из кандидатов на звание MVP сезона.