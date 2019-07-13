«Зенит» договорился о контракте с Холлинзом

Руководство «Зенита» достигло договорённости о подписании контракта ещё с одним новобранцем. Команду из Санкт-Петербурга пополнит американский защитник Остин Холлинз, сообщает Sportando. С игроком будет подписан двухлетний контракт.
Холлинз — воспитанник команды университета Миннесоты. В 2014 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. После этого, в том же 2014 году, он перебрался в Европу, где приобрёл первый профессиональный опыт.
За пять лет в Европе он сменил четыре клуба. Сначала Холлинз защищал цвета французского «Дене», затем выступал в составе финского «Каюхайоки Карху». С 2017 года выступает в Германии. Сначала он подписал контракт с «Гессеном», а затем перешёл в «Расту», где и провёл минувший сезон.
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