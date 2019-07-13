Дэвис будет выступать в «Лейкерс» под 3-м номером
Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс», тяжёлый форвард Энтони Дэвис, определился с номером, под которым он будет выступать за команду из Калифорнии. Баскетболист выбрал майку с номером три. Ролик, в котором Дэвис одевает форму «Лейкерс», размещён на официальной странице команды в «Твиттере».
Всю профессиональную карьеру Энтони Дэвис выступал под 23-м номером. В «Лос-Анджелесе» этот номер был же занят Леброном Джеймсом. Последний выступил с инициативой отдать его Дэвису, но этому плану воспрепятствовали в компании «Найк», в которой уже выпустили слишком большое количество маек Джеймс с цифрой 23.
Напомним, Дэвис стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс».
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