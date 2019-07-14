Пелинка: в баскетболе нет более совершенного игрока, чем Энтони Дэвис

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка, в ходе пресс-конференции посвящённой презентации новобранца команды Энтони Дэвиса, поделился мыслями о звёздном приобретении. По словам Пелинки, в современном баскетболе нет более талантливого игрока, чем Дэвис.

«В баскетболе нет более совершенного игрока, чем Дэвис. Нет ничего такого, чего бы он не смог. Он может бросать, может создавать моменты для партнёров, может защищаться. Он хорошо справляется с мячом, а его преданность делу несравнима ни с кем», — приводит слова Пелинки обозреватель Майк Труделл на своей официальной странице в «Твиттере».

В ходе презентации также стало известно, что Энтони Дэвис в новой команде будет выступать под третьим номером.