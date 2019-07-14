Э. Дэвис: состав «Лейкерс» лучше, чем у кого-либо

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, в ходе пресс-конференции, посвящённой его представлению в качестве игрока калифорнийской команды, признался, что считает состав «Лейкерс» лучшим в лиге.
«Мне нравится наш состав. Нравится каждый игрок в нашей команде. Считаю, что у „Лейкерс“ лучший состав в лиге. Моя цель — завоевать с этой командой титул. Что касается Демаркуса Казинса, мне нравилось выступать с ним в одной команде. Очевидно, что наши дороги разошлись не так, как бы нам хотелось. Теперь у нас есть возможность объединиться в столь выгодной ситуации», — приводит слова Дэвиса пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» на официальной странице команды в «Твиттере».
Напомним, Энтони Дэвис и Демаркус Казинс в прошлом выступали вместе в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».
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