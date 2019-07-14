Симмонс, вероятно, не поможет Австралии на ЧМ-2019

Форвард «Филадельфии Севенти Сиксерс», первый номер драфта-2016 Бен Симмонс, вероятнее всего, не поможет сборной Австралии на чемпионате мира по баскетболу, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Симмонс посвятит межсезонье подготовке к следующему чемпионату НБА. Об этом сообщил на свой странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски, ссылаясь на агента игрока Рича Пола.
На стадии первого группового этапа первенства мира сборная Австралии встретится с соперниками из Сенегала, Канады и Литвы.
В случае прохода в следующую стадию на втором групповом этапе австралийцы встретятся с двумя лучшими командами из квартета G, в который входят сборные Франции, Германии, Иордании и Доминиканской Республики.
Бен Симмонс в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 79 встречах, набирая в них 16,9 очка, собирая 8,8 подбора, совершая 7,7 передачи и выполняя 1,7 перехвата в среднем.
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