Д. Уильямс продолжит карьеру в «Фенербахче»
Тяжёлый форвард Деррик Уильямс договорился о подписании контракта с «Фенербахче», сообщает Eurohoops. Соглашение с американцем рассчитано на один год. На Уильямса претендовал также «Милан».
Деррик Уильямс — второй номер драфта НБА 2011 года. Минувший сезон стал для него дебютным в Европе. Американец защищал цвета мюнхенской «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в 29 поединках (2 — в старте), набирая в них 13,4 очка и собирая 4,2 подбора за 26 минут игрового времени в среднем.
Это уже третье громкое подписание «Фенербахче» в межсезонье. Ранее стамбульцы заключили контракты с Нандо де Коло и Лео Вестерманном. В межсезонье команду покинули Николо Мелли и Марко Гудурич, которые продолжат карьеру в НБА.
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