Маркус Моррис и Ноэль уволили агента Рича Пола

Форвард «Нью-Йорк Никс» Маркус Моррис и центровой «Оклахома-Сити Тандер» Нерленс Ноэль приняли решение отказаться от услуг агента Рича Пола, сообщает Daily News.
Моррис в нынешнее межсезонье уже практически заключил контракт с «Сан-Антонио Спёрс», согласно которому должен был заработать $ 20 млн за два года, но в конечном счёте отказался от этой сделки и сумел подписать контракт с «Нью-Йорк Никс» с годовой зарплатой $ 15 млн.
Что касается Ноэля, то в прошлом он уже принимал нелучшие решения. Так, будучи игроком «Далласа», он отказался от подписания четырёхлетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 17,5 млн. Тогда Нерленс требовал максимального соглашения и в итоге вынужден был искать другой клуб, при этом значительно умерив финансовые аппетиты.
Напомним, Рич Пол является агентом Леброна Джеймса, Бена Симмонса, Энтони Дэвиса и многих других звёзд лиги.
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