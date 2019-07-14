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Баскетболист сборной Сербии находится в коме после автокатастрофы

Баскетболист сборной Сербии находится в коме после автокатастрофы
Баскетбол / Евролига 0

Центровой сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич, ранее выступавший в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и мадридского «Реала», попал а автокатастрофу. Кузмич возвращался со свадьбы за рулём «Порше» и столкнулся с автомобилем марки БМВ, сообщает RTS.

Сначала Кузмич был госпитализирован в больницу в Баня-Луке, а позже переведён в Белград. Огнен получил множество повреждений, у него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом челюсти и травмы грудной клетки.

По сообщению обозревателя Эмилиано Карчии в «Твиттере», баскетболист находится в коме, но ему удалось избежать фатальных повреждений головного мозга.

В нынешнее межсезонье Кузмич покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

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