«Зенит» объявил о расставании с Симоновичем

Руководство «Зенита» приняло решение прекратить сотрудничество с сербским форвардом Марко Симоновичем, сообщает официальная страница клуба в «Твиттере». 33-летний баскетболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Симонович принял участие в 31 встрече, набирая 9,8 очка, собирая 3,0 подбора и совершая 1,1 передачи за игру. В Еврокубке статистика форварда сборной Сербии составляла 6,0 очка, 2,6 подбора и 0,9 передачи в среднем в 15 матчах.

Пока неизвестно, где Симонович продолжит дальнейшую карьеру. Перед переходом в «Зенит» он защищал цвета «Црвены Звезды». Напомним, ранее в команде из Санкт-Петербурга заявляли, что состав пополнят ещё три новобранца.