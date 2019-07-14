Перкинс: главная проблема Криса Пола — его эго
Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс раскритиковал игрока «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола.
«Главная проблема Криса Пола — его эго. Играя с суперзвёздами, он понял, что они такие же игроки и их можно отчитывать. Только суперзвёзды своим примером показывают, как нужно работать. Учитывая то, что я слышал о Поле и видел, когда играл против него, я должен отметить, что он чаще ругает своих партнёров, чем подбадривает и поддерживает их», — приводит слова Кендрика Перкинса Clutch Point.
Ранее в прессе появилась информация, что Джеймс Харден настоял на уходе Криса Пола из «Хьюстон Рокетс». Причиной этого стал конфликт между Харденом и Крисом Полом — Джеймс настоял на этом обмене, поскольку не хотел выступать с Полом в одной команде.
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