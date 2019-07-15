Дэвис пропустит чемпионат мира, чтобы сосредоточиться на подготовке к сезону

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не примет участия в чемпионате мира, который будет проходить в августе-сентябре в Китае, сообщает Yahoo Sports.

Американский баскетболист также не примет участия в тренировочном лагере сборной. Как сообщает источник, Дэвис добровольно отказался от поездки в Китай, чтобы подготовиться к следующему сезону НБА. В то же время форвард планирует выступить на олимпийском турнире 2020 года в Токио.

Дэвис стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ранее Дэвис признался, что считает состав «Лейкерс» сильнейшим в лиге. В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» не сумел выйти в плей-офф, несмотря на то что в клуб перешёл Леброн Джеймс.