Дэвис пропустит чемпионат мира, чтобы сосредоточиться на подготовке к сезону
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не примет участия в чемпионате мира, который будет проходить в августе-сентябре в Китае, сообщает Yahoo Sports.
Американский баскетболист также не примет участия в тренировочном лагере сборной. Как сообщает источник, Дэвис добровольно отказался от поездки в Китай, чтобы подготовиться к следующему сезону НБА. В то же время форвард планирует выступить на олимпийском турнире 2020 года в Токио.
Дэвис стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее Дэвис признался, что считает состав «Лейкерс» сильнейшим в лиге. В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» не сумел выйти в плей-офф, несмотря на то что в клуб перешёл Леброн Джеймс.
Э. Дэвис: состав «Лейкерс» лучше, чем у кого-либо
- 15 июля 2019
-
10:03
-
00:53
- 14 июля 2019
-
22:57
-
21:58
-
19:02
-
17:42
-
16:20
-
15:29
-
14:41
-
13:38
-
12:43
-
12:25
-
11:57
-
10:20
-
09:10
-
05:24
-
00:45
-
00:28
- 13 июля 2019
-
23:29
-
22:24
-
22:12
-
20:59
-
19:54
-
18:34
-
16:30
-
15:18
-
13:51
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
09:24
-
05:54
-
05:07
-
04:38
-
00:59
Партнерский контент