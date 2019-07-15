Адетокунбо: пожалуйста, не называйте меня MVP, пока снова не выиграю этот титул

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо призвал болельщиков не называть его MVP сезона. Об этом форвард заявил во время специального дня, посвящённого празднованию титула MVP игрока. Яннис обратился к многотысячной толпе болельщиков и призвал их помочь ему прогрессировать.
«После этого дня, 14 июля, пожалуйста, пожалуйста, сделайте мне одолжение, чтобы я мог стать ещё лучше, чтобы мог привести эту команду к чемпионству. Не называйте меня MVP, пожалуйста, не называйте меня так, пока я не выиграю этот титул вновь в следующем году.
За свой успех я бы хотел поблагодарить многих людей. Но в первую очередь — бога. Я хочу поблагодарить бога за то, что достиг этого, за то, что он подарил мне удивительный талант, позволил мне быть задрафтованным «Милуоки», — сказал Адетокунбо.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Танасиса Адетокунбо, брата Янниса.
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