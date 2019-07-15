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Адетокунбо: пожалуйста, не называйте меня MVP, пока снова не выиграю этот титул

Адетокунбо: пожалуйста, не называйте меня MVP, пока снова не выиграю этот титул
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо призвал болельщиков не называть его MVP сезона. Об этом форвард заявил во время специального дня, посвящённого празднованию титула MVP игрока. Яннис обратился к многотысячной толпе болельщиков и призвал их помочь ему прогрессировать.

«После этого дня, 14 июля, пожалуйста, пожалуйста, сделайте мне одолжение, чтобы я мог стать ещё лучше, чтобы мог привести эту команду к чемпионству. Не называйте меня MVP, пожалуйста, не называйте меня так, пока я не выиграю этот титул вновь в следующем году.

За свой успех я бы хотел поблагодарить многих людей. Но в первую очередь — бога. Я хочу поблагодарить бога за то, что достиг этого, за то, что он подарил мне удивительный талант, позволил мне быть задрафтованным «Милуоки», — сказал Адетокунбо.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Танасиса Адетокунбо, брата Янниса.

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