Мозгов: иногда перекидываемся с Леброном смс-сообщениями

Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал о своих взаимоотношениях с Леброном Джеймсом.



«Я бы соврал, если бы сказал, что мы с Леброном каждый день созваниваемся, но, да, между нами по-прежнему хорошие отношения. Бывает, перекидываемся смс-сообщениями. Я всегда рад его видеть, он вроде тоже улыбается, значит, не всё так плохо.



Я бы сказал, все и любят, и ненавидят. Расскажу очень показательную историю, которая произошла, когда наш «Кливленд Кавальерс» встречался в финале с «Голден Стэйт Уорриорз». По данным социологических опросов, проводимых в таких случаях в США, где-то 85% штатов болели за команду из Окленда. И лишь маленькая часть — за нас. Но стоило нам повести в серии, всё перевернулось с ног на голову, начались разговоры про «американскую мечту», ребят, которые вышли и всех победили.



Он говорит, что его ненавидят, пока он защищает цвета чужой команды. Но посмотрите, что он сделал. Сколько у нас спортсменов решается открыть свою школу после завершения карьеры? То, что он велик и на площадке, и за её пределами, ни у кого не вызывает сомнений. Я не знаю, как ему всё удаётся», — приводит слова Мозгова RT.