Американские врачи не смогли помочь Мозгову в восстановлении после травмы колена
Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал, как проходит восстановление после травмы колена.
«Посмотрим, есть надежда, что не всё потеряно, но необходимо время. Но я бы не назвал это травмой, так как её причиной стал накопительный процесс, который начался ещё в «Кливленде». Сначала она не мешала играть, а прошлым летом обострилась, пришлось делать уколы. В настоящий момент в восстановлении мне помогают отечественные специалисты.
Если всё сработает, буду готов даже организовать реабилитацию для ребят из НБА в России. В США потратил целый сезон, а состояние не изменилось. Не хочу сказать, что там плохие врачи, но их лечение мне не помогло. Кажется, сейчас постепенно становится лучше», — приводит слова Тимофея Мозгова RT на русском.
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