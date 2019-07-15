Американские врачи не смогли помочь Мозгову в восстановлении после травмы колена

Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал, как проходит восстановление после травмы колена.



«Посмотрим, есть надежда, что не всё потеряно, но необходимо время. Но я бы не назвал это травмой, так как её причиной стал накопительный процесс, который начался ещё в «Кливленде». Сначала она не мешала играть, а прошлым летом обострилась, пришлось делать уколы. В настоящий момент в восстановлении мне помогают отечественные специалисты.



Если всё сработает, буду готов даже организовать реабилитацию для ребят из НБА в России. В США потратил целый сезон, а состояние не изменилось. Не хочу сказать, что там плохие врачи, но их лечение мне не помогло. Кажется, сейчас постепенно становится лучше», — приводит слова Тимофея Мозгова RT на русском.