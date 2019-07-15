Микки подписал контракт с «Реалом»
Американский форвард Джордан Микки подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает официальный сайт испанской команды. Соглашение с бывшим баскетболистом подмосковных «Химок» рассчитано на два сезона. Другие детали контракта с американским игроком пока не раскрываются.
Минувший сезон стал для 24-летнего американца первым в Европе. В Евролиге Джордан Микки набирал 14,2 очка, совершал 5,0 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за игру.
Напомним, в завершившемся сезоне «Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, однако прекратил борьбу за главный континентальный трофей в полуфинале. В чемпионате Испании мадридцам удалось завоевать титул, в финале плей-офф была повержена «Барселона» — счёт в серии 3:1.
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