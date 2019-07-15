«Филадельфия» договорилась с Симмонсом о подписании максимального контракта

Руководство «Филадельфии Сиксерс» и форвард Бен Симмонс договорились о подписании максимального контракта, сообщает Yahoo. Контракт будет рассчитан на пять лет, баскетболист заработает по нему $ 170 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2020/21, следующий сезон баскетболист проведёт со старым соглашением.



Симмонс — первый номер драфта-2016. В минувшем сезоне принял участие в 79 матчах, набирая 16,9 очка, собирая 8,8 подбора, совершая 7,7 передачи и 1,4 перехвата. В плей-офф австралиец принял участие в 12 матчах и собирал коллекцию из 13,9 очка, 7,1 подбора, 6,0 передачи и 1,3 перехвата.



Напомним, ранее команда из Пенсильвании заключила максимальное соглашение с форвардом Тобайсом Харрисом.