Источник: Манцарис подписал контракт с УНИКСом

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Вангелис Манцарис продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает журналист «Известий» Тимур Ганеев.

По данным источника, Манцарис уже подписал контракт с казанским клубом по схеме «1+1». В минувшем сезоне средние показатели греческого разыгрывающего в Евролиге составили 1,4 очка и 1,2 передачи.

В прошедшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ, но затем уступил «Химкам». В итоге казанцы не сумели завоевать путёвку в Евролигу. Руководство УНИКСа рассчитывало на «уайлд-кард», но организаторы Евролиги отдали предпочтение другому полуфиналисту турнира — питерскому «Зениту».