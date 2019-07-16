Источник: Манцарис подписал контракт с УНИКСом
Разыгрывающий «Олимпиакоса» Вангелис Манцарис продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает журналист «Известий» Тимур Ганеев.
По данным источника, Манцарис уже подписал контракт с казанским клубом по схеме «1+1». В минувшем сезоне средние показатели греческого разыгрывающего в Евролиге составили 1,4 очка и 1,2 передачи.
В прошедшем сезоне УНИКС дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ, но затем уступил «Химкам». В итоге казанцы не сумели завоевать путёвку в Евролигу. Руководство УНИКСа рассчитывало на «уайлд-кард», но организаторы Евролиги отдали предпочтение другому полуфиналисту турнира — питерскому «Зениту».
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