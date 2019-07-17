Федоренкова выступила за ужесточение лимита на легионеров
Защитник сборной России по баскетболу Екатерина Федоренкова считает, что в чемпионате России необходимо ужесточить лимит на легионеров.
«Лимит надо ужесточить, я полностью с этим согласна. В России есть очень много хороших и талантливых игроков, которые практически весь сезон сидят на скамейке и не получают возможности проявить себя. Но не игрокам это решать. Это вопрос к нашему руководству — клубов, федерации. Мы делаем то, что можем.
Если бы что-то зависело от меня, то я бы сократила количество легионеров в заявках наших клубов до трёх-четырёх человек», — цитируют Федоренкову «Известия».
В настоящее время в чемпионате России действует лимит, позволяющий держать в заявке до шести легионеров на сезон.
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