Федоренкова выступила за ужесточение лимита на легионеров

Защитник сборной России по баскетболу Екатерина Федоренкова считает, что в чемпионате России необходимо ужесточить лимит на легионеров.

«Лимит надо ужесточить, я полностью с этим согласна. В России есть очень много хороших и талантливых игроков, которые практически весь сезон сидят на скамейке и не получают возможности проявить себя. Но не игрокам это решать. Это вопрос к нашему руководству — клубов, федерации. Мы делаем то, что можем.

Если бы что-то зависело от меня, то я бы сократила количество легионеров в заявках наших клубов до трёх-четырёх человек», — цитируют Федоренкову «Известия».

В настоящее время в чемпионате России действует лимит, позволяющий держать в заявке до шести легионеров на сезон.