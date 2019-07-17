БК «Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Уиллисом

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с американским форвардом Дарралом Уиллисом. 22-летний игрок подписал соглашение сроком на два года.
В прошлом сезоне Уиллис выступал за клуб «Керавнос», представляющий чемпионат Кипра. В сезоне-2017/18 «Керавнос» играл с «Нижним Новгородом» в плей-офф Кубка ФИБА.
Даррал Уиллис родился 21 января 1996 года в городе Мэдисон штата Висконсин. Учился и играл в местной школе «Мэдисон Сэнтрал», а затем в 2014 году поступил в подготовительный колледж «Перл Ривер», штат Миссисипи, где провёл два года. По итогам заключительного года обучения, в 2016-м, Уиллис попал в третью пятёрку лучших играющих школьников США.
Летом 2018 года Уиллис пытался попасть в НБА, но на драфте его не выбрал ни один из клубов. После этого он отправился в Европу. В «Керавнос» его статистика составила 14,9 очка, 9,7 подбора (53,9% с игры, 26,7% трёхочковых) в 30 матчах.
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