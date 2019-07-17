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Кёльн примет «Финал четырёх» Евролиги в следующем сезоне

Кёльн примет «Финал четырёх» Евролиги в следующем сезоне
Баскетбол / Евролига 0

«Финал четырёх» Евролиги сезона 2019/20 будет проходить в Кёльне (Германия), сообщает пресс-служба турнира.

Германия уже в третий раз примет финальную часть главного европейского клубного турнира. Ранее «Финал четырёх» проводился в Берлине, это произошло в 2009 и 2016 годах.

Заключительные матчи турнира будут проходить с 22 по 24 мая. В качестве места проведения игр выбрана арена, вмещающая 18 518 зрителей.

Действующим чемпионом Евролиги является московский ЦСКА. В минувшем сезоне российский клуб в полуфинале победил «Реал», а в финале нанёс поражение «Анадолу Эфес».

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