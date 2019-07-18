Агент: Понкрашов готов помочь «Зениту» добиться отличного результата

Вадим Михалевский, агент защитника Антона Понкрашова, прокомментировал переход баскетболиста в санкт-петербургский «Зенит».

«После ухода из УНИКСа у Антона было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе в иностранном чемпионате. Но Понкрашов хотел вернуться в Санкт-Петербург, свой родной город, где начиналась его спортивная карьера. В итоге желания баскетболиста и «Зенита» совпали. Клуб искал опытного игрока задней линии, способного действовать на двух позициях. Антон рад вернуться в Евролигу и готов помочь «Зениту» добиться отличного результата в свой дебютный сезон», — приводят слова агента «Известия».

В 20 матчах прошлогоднего розыгрыша Еврокубка Понкрашов в среднем проводил на паркете по 14 минут и приносил своей команде 4,7 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 1,3 результативной передачи. В Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 российский защитник провёл все 32 матча — за 18 минут на паркете он набирал 6,5 очка, отдавал 2,5 результативной передачи и совершал 1,9 подбора.