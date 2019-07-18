«Химки» объявили об уходе Марковича

Разыгрывающий Стефан Маркович покинул БК «Химки» по истечении контракта, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

В «Химках» Маркович провёл два сезона. В прошлом сезоне серб сыграл в 51 матче, набирая в среднем 6,2 очка и 4,7 передачи.

В минувшем сезоне «Химки» не сумели выйти в плей-офф Евролиги. В Единой лиге ВТБ подмосковный клуб вышел в финал плей-офф, но уступил в трёх матчах серии ЦСКА. Перед финалом «Химки» лишились своего лидера, Алексея Шведа. Также с травмой выбыл Энтони Гилл.

Ранее «Химки» уже объявили об уходе Тони Крокера и Джордана Микки.