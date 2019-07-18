«Химки» объявили об уходе Марковича
Разыгрывающий Стефан Маркович покинул БК «Химки» по истечении контракта, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
В «Химках» Маркович провёл два сезона. В прошлом сезоне серб сыграл в 51 матче, набирая в среднем 6,2 очка и 4,7 передачи.
В минувшем сезоне «Химки» не сумели выйти в плей-офф Евролиги. В Единой лиге ВТБ подмосковный клуб вышел в финал плей-офф, но уступил в трёх матчах серии ЦСКА. Перед финалом «Химки» лишились своего лидера, Алексея Шведа. Также с травмой выбыл Энтони Гилл.
Ранее «Химки» уже объявили об уходе Тони Крокера и Джордана Микки.
Маркович: «Химки» должны быть довольны тем, как закончили сезон
- 18 июля 2019
-
13:02
-
12:13
-
10:36
-
09:47
-
03:00
-
00:53
- 17 июля 2019
-
23:49
-
22:44
-
21:52
-
20:46
-
19:27
-
18:46
-
17:27
-
17:08
-
15:28
-
14:49
-
14:46
-
13:05
-
11:26
-
10:19
-
09:38
-
08:21
-
05:21
-
00:31
- 16 июля 2019
-
23:17
-
22:26
-
21:49
-
20:48
-
20:09
-
19:43
-
18:46
-
17:42
-
16:28
-
15:21
-
13:42
Партнерский контент