Захар Ведищев может продолжить карьеру в NCAA

Российский баскетболист Захар Ведищев может перебраться в американскую лигу NCAA. В настоящее время воспитанник «Локомотива-Кубань» рассматривает варианты с четырьмя университетами, выступающими в лиге, сообщают «Известия».

В свою очередь президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев предположил, что Захара ждёт большое будущее в клубе.

«Захару ещё есть много над чем работать, но важно, что у него есть характер. Он провёл хороший чемпионат мира, чувствует, что может играть на высоком уровне. Думаю, что через год-два ему по силам стать важным игроком клуба», — заявил Ведищев.

Ведищев вошёл в топ-10 по набранным очкам (16,5 в среднем за игру) среди участников чемпионата мира для игроков не старше 19 лет.