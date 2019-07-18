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Гобер: цель сборной Франции — золото чемпионата мира

Гобер: цель сборной Франции — золото чемпионата мира
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер поделился мыслями о чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. По словам Гобера, он мечтает о золоте мирового первенства и попробует сделать всё возможное для воплощения желания в реальность.

«На чемпионат мира не едешь только ради того, чтобы поиграть. Едешь, чтобы попробовать завоевать высшую награду. Я всегда мечтал о золотых наградах Олимпийских игр или чемпионата мира. Знаем, что нам будет трудно, но наша цель — победа на чемпионате мира, мы хотим этого. Сделаем всё, чтобы достойно представить флаг нашей страны», — приводит слова Гобера Eurohoops.

На стадии первого группового этапа чемпионата мира сборная Франции сыграет с командами Германии, Иордании и Доминиканской Республики.

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