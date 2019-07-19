Багатскис: Стрелниекс может стать лидером ЦСКА на ближайшие годы

Бывший тренер сборной Латвии Айнарс Багатскис прокомментировал переход 29-летнего защитника Яниса Стрелниекса в московский ЦСКА.
«Я начал работать с Янисом с 2010 года, когда ему было 20 лет, поэтому видел его прогресс. Он очень дисциплинированный и послушный игрок, который будет делать всё, что скажет главный тренер. На мой взгляд, Янис входит в топ-3 лучших разыгрывающих Европы. Но по разным причинам в «Бамберге» и «Олимпиакосе» у него была другая роль, и он не мог проявить себя во всей красе. Если Итудис даст ему свободу, поверит в атакующий потенциал, то Стрелниекс может стать лидером ЦСКА на ближайшие годы», — приводят слова Багатскиса «Известия».
На счету Стрелниекса пять сезонов в Евролиге («Будивельник», «Бамберг» и «Олимпиакос»). Он провёл на турнире 110 матчей, набирая 9,1 очка, совершая 2,7 передачи и собирая 1,7 подбора за 22,5 минуты игры.
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