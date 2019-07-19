Астахов: к Марковичу не было вопросов, но «Химки» взяли курс на омоложение

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов прокомментировал уход из команды разыгрывающего Стефана Марковича. По его словам, Марковича в команде заменит Стефан Йович.

«Маркович провёл у нас два сезона, и мы очень благодарны ему за этот период. С его помощью мы добились нескольких ярких побед, по его самоотдаче никогда не было вопросов. Но мы взяли курс на омоложение и долго искали игрока, который усилит нас на позиции первого номера.

В итоге выбор пал на Йовича — действующего баскетболиста сборной Сербии, последние пять сезонов выступающего на самом высоком уровне и показывающего отличную статистику. Считаю, что с его подписанием мы станем сильнее», — цитируют гендиректора «Химок» «Известия».