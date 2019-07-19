Астахов: к Марковичу не было вопросов, но «Химки» взяли курс на омоложение
Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов прокомментировал уход из команды разыгрывающего Стефана Марковича. По его словам, Марковича в команде заменит Стефан Йович.
«Маркович провёл у нас два сезона, и мы очень благодарны ему за этот период. С его помощью мы добились нескольких ярких побед, по его самоотдаче никогда не было вопросов. Но мы взяли курс на омоложение и долго искали игрока, который усилит нас на позиции первого номера.
В итоге выбор пал на Йовича — действующего баскетболиста сборной Сербии, последние пять сезонов выступающего на самом высоком уровне и показывающего отличную статистику. Считаю, что с его подписанием мы станем сильнее», — цитируют гендиректора «Химок» «Известия».
«Химки» объявили об уходе Марковича
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