Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Астахов: к Марковичу не было вопросов, но «Химки» взяли курс на омоложение

Астахов: к Марковичу не было вопросов, но «Химки» взяли курс на омоложение
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов прокомментировал уход из команды разыгрывающего Стефана Марковича. По его словам, Марковича в команде заменит Стефан Йович.

«Маркович провёл у нас два сезона, и мы очень благодарны ему за этот период. С его помощью мы добились нескольких ярких побед, по его самоотдаче никогда не было вопросов. Но мы взяли курс на омоложение и долго искали игрока, который усилит нас на позиции первого номера.

В итоге выбор пал на Йовича — действующего баскетболиста сборной Сербии, последние пять сезонов выступающего на самом высоком уровне и показывающего отличную статистику. Считаю, что с его подписанием мы станем сильнее», — цитируют гендиректора «Химок» «Известия».

«Химки» объявили об уходе Марковича
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент