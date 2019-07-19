Баскетболист сборной Сербии выведен из комы

Центровой сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич, попавший в тяжёлую автокатастрофу 14 июля, вышел из комы, сообщает пресс-служба его команды.

Медики белградской больницы рассказали о его состоянии. На настоящее время Кузмич уже в состоянии дышать самостоятельно, кроме того он находится в сознании и может контактировать с врачами. Сегодня, 19 июля, его посетили представители «Црвены Звезды». Сам Огнен выразил удовлетворение своим общим состоянием.

Напомним, серб попал в лобовую аварию в Боснии и Герцеговине. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения Кузмич получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждение грудной клетки. В больнице он перенёс операцию.

Кузмич известен выступлениями за «Голден Стэйт Уорриорз» и мадридский «Реал».