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9-й номер драфта Хатимура сыграет за сборную Японии на ЧМ-2019

9-й номер драфта Хатимура сыграет за сборную Японии на ЧМ-2019
Баскетбол / НБА 0

Девятый номер драфта НБА 2019 года, тяжёлый форвард Руи Хатимура поможет национальной сборной Японии по баскетболу на ЧМ-2019, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае, сообщает Rotoworld.

21-летний уроженец Тоямы является воспитанником американской системы баскетбола, в NCAA он выступал за команду университета Гонзаги. В минувшем сезоне Хатимура принял участие в 37 встречах, набирая в них 19,7 очка, собирая 6,5 подбора и совершая 1,5 передачи в среднем. На драфте он был выбран командой «Вашингтон Уизардс».

Сборная Японии на первой стадии группового этапа чемпионата мира сыграет с командами Турции, Чехии и США. Азиатская сборная примет участие на мировом первенстве впервые с 2006 года.

Источник: Rotoworld

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