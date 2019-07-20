Шакил О’Нил станцевал в толпе на музыкальном фестивале

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил, ныне работающий экспертом на американском телевидении, станцевал в толпе на музыкально фестивале. Примечательно, что О’Нил отчасти связан с музыкой — работа ди-джея является одним из увлечений бывшего баскетболиста.

Посмотреть видеозапись с танцующим Шакилом О’Нилом можно в «твиттере» ESPN.



Шакил выступал в НБА с 1992 по 2011 год. Центровой защищал цвета «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». О’Нил завоевал четыре чемпионских титула (2000, 2001, 2002, 2006), один раз был признан лучшим игроком сезона (2000) и принял участие в 15 Матчах звёзд (1993-1998, 2000-2007, 2009).