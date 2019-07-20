Перкинс рассказал о причинах, по которым Дюрант выбрал «Бруклин»

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс рассказал о причинах, по которым Кевин Дюрант принял решение перейти в «Бруклин Нетс».



«Я спрашивал Дюранта, почему он выбрал «Бруклин». На что он ответил, чтобы я посмотрел на организацию и направление, в котором они движутся. Думаю, Дюрант думал об этом как минимум пару месяцев. Это обсуждалось между ним, Кайри Ирвингом и Деандре Джорданом», — приводит слова Перкинса Clutch Points.



Напомним, Дюрант подписал четырехлётний контракт с «Бруклин Нетс» на $ 164 млн. Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 года. За это время он дважды завоевал титул чемпиона НБА, оба раза становясь MVP финальной серии. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них 26 очков, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи. Дюрант — десятикратный участник Матча всех звёзд НБА.



Ожидается, что Кевин может полностью пропустить следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.