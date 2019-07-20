УНИКС подписал контракт с Мантзарисом

Греческий защитник Вангелис Мантзарис подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщает официальный сайт команды. Соглашение подписано по системе 1+1.



Ранее Мантхарис играл в «Олимпиакосе», где в рамках чемпионата Греции набирал в среднем 4,3 очков (40,7% — двухочковых, 31,9% — трёхочковых, 80% — штрафные), совершал 2,3 подбора и отдавал 3,5 результативные передачи. В Евролиге статистика игрока такова: 1,4 очков в среднем за игру (50% — двухочковых, 21,1% — трехочковых, 50% — штрафные), 1,6 подборов, 1,2 результативные передачи.



Также баскетболист является игроком сборной Греции. 29-летний баскетболист является участником драфта НБА 2012 года, однако он не был выбран ни одной из команд ассоциации.