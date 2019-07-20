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Харден — о игре с Уэстбруком: с таким уровнем таланта всё получается само собой

Харден — о игре с Уэстбруком: с таким уровнем таланта всё получается само собой
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден поделился мыслями о совместной игре с Расселлом Уэстбруком.

«С таким уровнем таланта всё получается само собой. Вы говорите между собой, выходите на паркет и сражаетесь за победу. Постепенно, с каждым владением ситуация становится всё понятнее. По ходу сезона всё становится ясно. Когда у вас есть талант, люди, которые достаточно умны и готовы жертвовать, то всё разрешается само собой», — приводит слова Джеймса Хардена Yahoo Sports.

Напомним, Уэстбрук перешёл в «Рокетс» из «Оклахома-Сити Тандер» в результате обмена. В обратном направлении отправляется Крис Пол. Кроме того, «Оклахома» получит право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.

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