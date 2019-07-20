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«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Винником

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Винником
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство «Нижнего Новгорода» договорилось о подписании контракта с центровым Александром Винником, сообщает официальный сайт клуба. Всю профессиональную карьеру Винник провёл в составе «Пармы». В минувшем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ он принял участие в 19 матчах, набирая 4,2 очка и собирая 4,4 подбора. После завершения сезона баскетболист принял решение покинуть команду из Перми.

Отметим, что в прошлом Винник приглашался в тренировочный лагерь РФБ.

Ранее в нижегородском клубе объявили о продлении контрактов с главным тренером Зораном Лукичем, защитниками Евгением Бабуриным и Антоном Астапковичем, а также о подписании Даррала Уиллиса, Александра Ганькевичеа и Чавона Льюиса.

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