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Эрик Гордон не поможет сборной США на ЧМ-2019

Эрик Гордон не поможет сборной США на ЧМ-2019
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон покинул тренировочный лагерь сборной США и отказался от участия в чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Гордон в прошлом успешно защищал цвета сборной США, а в 2010 году выиграл с командой золото чемпионата мира. В минувшем регулярном чемпионате Эрик принял участие в 68 встречах, набирая в них 16,2 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,9 передачи в среднем.

Напомним, что Гордон уже не первый баскетболист, официально отказавшийся от участия в чемпионате мира. Ранее о таком решении объявили форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.

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