Сборная Мали набрала 10 очков за 1 минуту и вырвала победу на Кубке Африки

В Мали проходит Кубок Африканских наций по баскетболу. На данный момент на турнире проводятся матчи второго тура группового этапа. В одном из них хозяева состязаний встречались с командой Алжира. Сборная Мали с первых минут поединка показывала невыразительную игру и к началу заключительного игрового отрезка уступала с разницей в 15 очков — 40:55.

Однако в последней четверти малийцы сумели прибавить и начали постепенно сокращать отставание. Уступая соперникам 6 очков за минуту до финальной сирены, команда сумела набрать за оставшиеся 60 секунд 10 очков и вырвала победу — 70:68, отпраздновав первый успех на турнире.

Видео яркой концовки поединка между командами Мали и Алжира можно посмотреть на официальной странице ФИБА в «Твиттере».