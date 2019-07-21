Бареа не поможет сборной Пуэрто-Рико на чемпионате мира

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Джей Джей Бареа не сможет помочь национальной команде Пуэрто-Рико на чемпионате мира по баскетболу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаен. Бареа продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия. Вместе с тем Джей Джей надеется, что окажет содействие сборной, привлекая в её ряды баскетболистов, имеющих пуэрториканские корни.
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Команда Пуэрто-Рико на стадии первого группового этапа поборется с соперниками из Испании, Ирана и Туниса. В случае выхода из квартета во втором групповом этапе Пуэрто-Рико сыграет с двумя лучшими командами из группы D, в которую входят сборные Филиппин, Анголы, Италии и Сербии.
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