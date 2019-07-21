Американский защитник Кендрик Перри покинул «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт баскетбольного клуба. Он продолжит карьеру во французском клубе «Метрополитан 92».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ разыгрывающий принял участие в 18 встречах, набирая в них 16,2 очка, собирая 3,3 подбора и совершая 6,8 передачи и 1,3 перехвата за 31:26 минуты в среднем.

В Лиге чемпионов его показатели составили 15,3 очка, 3,6 подбора и 5,3 передачи в 15 матчах.

В феврале 2019 года Перри принял участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ и стал первым игроком «Нижнего Новгорода», соревновавшимся в конкурсе данков, где занял второе место.

Ранее в нижегородском клубе объявили о продлении контрактов с главным тренером Зораном Лукичем, защитниками Евгением Бабуриным и Антоном Астапковичем, а также о подписании Даррала Уиллиса, Александра Ганькевичеа и Чавона Льюиса.