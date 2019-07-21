Швед — второй в списке самых высокооплачиваемых игроков Евролиги

Защитник «Химок» Алексей Швед станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Евролиги сезона-2019/20, сообщает Eurohoops. По информации издания, россиянин за год получит $ 4 млн. Возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков лиги новобранец «Барселоны» Никола Миротич. Согласно разным источникам, его зарплата в испанской команде будет варьироваться в пределах $ 4,4 — 5,4 млн в год.
Третий показатель — у баскетболиста мадридского «Реала» Уолтера Тавареша, чей оклад составит $ 3 млн в год. Новобранец «Фенербахче» Нандо де Коло, променявший Москву на Стамбул, заработает за год $ 2,6 млн, а лидер «Панатинаикоса» Ник Калатес замкнул топ-5 списка, его ждёт зарплата в $ 2,55 млн.
Что касается новобранца ЦСКА Косты Куфоса, то с вычетом всех налогов он получит за первый год пребывания в России $ 1,9 млн. Такая цифра оставила его за пределами топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.
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