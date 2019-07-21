Кузмич, переживший страшную аварию неделю назад, уже встал на ноги

Баскетболист сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич опережает предполагаемый график выздоровления, сообщает Eurohoops. Сегодня, 21 июля, Кузмич был переведён из отделения реанимации в отделение интенсивной терапии, более того, впервые с момента аварии он сумел встать на ноги. С пятницы он находится в полном сознании.

Напомним, что ещё несколько дней назад Кузмич находился в коме.

Напомним, серб попал в лобовую аварию в Боснии и Герцеговине. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения, и в результате столкновения Кузмич получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждение грудной клетки. В больнице он перенёс операцию. Кузмич известен по выступлениям за «Голден Стэйт Уорриорз» и мадридский «Реал».