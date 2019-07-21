Президент «Пао»: без Спанулиса «Олимпиакос» не выиграл бы Евролигу ни разу

Президент «Панатинаикоса» Манос Пападопулос уверен, что без Василиса Спанулиса «Олимпиакос» не выиграл бы ни одного титула в Евролиге.
«Если бы Спанулис не перешёл в «Олимпиакос», они не выиграли бы ни одного титула в Евролиге. Уверен. Даже при условии, что они тратили бы по € 100 млн за сезон», — приводит слова Маноса Пападопулоса SDNA.
Ранее стало известно, что Вассилис Спанулис продлил контракт с «Олимпиакосом». Трёхкратный победитель Евролиги и трёхкратный MVP «Финала четырёх» этого турнира, а также семикратный чемпион Греции и многократный MVP внутреннего чемпионата выступает в составе «Олимпиакоса» с 2010 года, до этого он защищал цвета «Панатинаикоса».
В минувшем сезоне Евролиги Спанулис принял участие в 25 матчах (14 — в старте), набирая 10,2 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 5,1 передачи за 22,1 минуты игрового времени.
В Евролиге на его счету 302 матча, в которых он набирал 13,2 очка и собирал 4,7 подбора.
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