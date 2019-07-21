Янг верит, что Ламело Болл будет выбран в первой тройке драфта НБА 2020 года

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг считает, что Ламело Болл может быть выбран в первой тройке драфта НБА 2020 года.



«Думаю, что выбор Болла в первой тройке драфта Национальной баскетбольной ассоциации в следующем году более чем возможен. Он будет полностью готов к игре НБА. Его ждёт успех в лиге. Он будет хорошим игроком, независимо от позиции, на которой он будет играть», — приводит слова Трэя Янга TMZ.



Ранее стало известно, что Ламело Болл проведёт предстоящий сезон в австралийской лиге NBL в составе «Иллавары». Сам Болл заявлял, что едет в Австралию, чтобы набраться опыта и оказаться в числе топовых пиков драфта НБА в следующем году. В прошлом сезоне Ламело Болл выступал в литовской лиге в составе «Преная».