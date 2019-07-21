Янг верит, что Ламело Болл будет выбран в первой тройке драфта НБА 2020 года
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг считает, что Ламело Болл может быть выбран в первой тройке драфта НБА 2020 года.
«Думаю, что выбор Болла в первой тройке драфта Национальной баскетбольной ассоциации в следующем году более чем возможен. Он будет полностью готов к игре НБА. Его ждёт успех в лиге. Он будет хорошим игроком, независимо от позиции, на которой он будет играть», — приводит слова Трэя Янга TMZ.
Ранее стало известно, что Ламело Болл проведёт предстоящий сезон в австралийской лиге NBL в составе «Иллавары». Сам Болл заявлял, что едет в Австралию, чтобы набраться опыта и оказаться в числе топовых пиков драфта НБА в следующем году. В прошлом сезоне Ламело Болл выступал в литовской лиге в составе «Преная».
- 21 июля 2019
-
22:50
-
21:54
-
20:42
-
18:32
-
17:46
-
16:52
-
15:43
-
14:28
-
13:24
-
12:58
-
11:15
-
01:04
- 20 июля 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:59
-
20:25
-
19:22
-
18:19
-
17:17
-
16:55
-
15:45
-
14:49
-
13:45
-
12:50
-
10:42
-
09:44
-
04:30
-
00:23
- 19 июля 2019
-
23:42
-
22:06
-
21:40
-
20:52
-
19:46
-
19:40
-
18:45
Партнерский контент