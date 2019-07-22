Дж. Роуз: «Клипперс» никогда не станут популярнее «Лейкерс»

Эксперт ESPN Джален Роуз не сомневается, что главной командой Лос-Анджелеса всегда будут оставаться «Лейкерс», а не «Клипперс».



«Клипперс» никогда не станут популярнее «Лейкерс». Подумайте только — у «Лейкерс» 16 чемпионских титулов, куча игроков в Зале славы и, в конце концов, ЛеБрон — культовый баскетболист, всё ещё играющий с максимальной эффективностью. Они более успешны, у них больше фанатов, и так будет всегда.



А что у «Клипперс»? Пара доморощенных работяг, отучившихся во Фресно и Сан-Диего? Никто из них не учился в университете Южной Калифорнии или UCLA. Да, они хороши на площадке, но далеко не самые яркие за её пределами. В общем, рабочий класс.



Именно поэтому все и будут болеть за «Лейкерс». Все любят победителей. Типичный болельщик станет поддерживать победителей», — цитирует Роуза Fadeaway World.