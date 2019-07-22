«Сочи» и «Матрёшки» представят Россию на всемирном турнире по стритболу в Канаде

Вчера, 21 июля, в Ростове завершился национальный финал мирового стритбольного турнира 3 на 3 Red Bull Reign, где сильнейшие баскетбольные команды из 10 городов России играли за право оказаться в Торонто 31 августа 2019 года на международном финале. По результатам соревнований в Канаду поедут команды «Сочи» от мужчин и «Матрёшки» (Москва) от девушек.



Соревнования прошли в мужском и женском зачётах. На первом этапе команды были разбиты на две группы (по четыре команды у девушек и по пять у мужчин). Две лучшие команды из каждой группы напрямую выходили в полуфинал.



У женщин в первом полуфинале «Таттелеком» (Казань) оказался сильнее команды «Юг есть юг» (Геленджик) – 5:2. Во втором полуфинале в московском дерби «Матрёшки» переиграли Latinas 6:2. Финал был отмечен упорной борьбой и победой «Матрёшек» 9:8.



В мужском турнире в первом финале сочинцы обыграли ЦОП «Теорема» из Санкт-Петербурга со счётом 16:10, а во втором нижегородские «Банкиры» сломили сопротивление хозяев площадки «Буэна Суэрта» и 500 зрителей на трибунах, отчаянно поддерживавших свою команду, – 12:11.



Победу в турнире и путёвку на мировой финал в Торонто в итоге завоевали сочинцы. Финал за ними со счётом 10:7.