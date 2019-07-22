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Брэдли Бил не поможет сборной США на ЧМ-2019

Брэдли Бил не поможет сборной США на ЧМ-2019
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» и сборной США Брэдли Бил отказался от участия в чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае, сообщает Yahoo Sports. Причиной отказа от участия в турнире стало рождение ребёнка, которое ожидается в конце августа или в начале сентября.

В минувшем регулярном чемпионате Брэдли Бил принял участие в 82 встречах, набирая в них в среднем 25,6 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 5,5 передачи.

Напомним, что Брэдли Бил уже не первый американский баскетболист, официально отказавшийся от участия в чемпионате мира. Ранее о таком решении объявили форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и защитники «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Эрик Гордон.

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